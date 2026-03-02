Gattuso po mendon ta ftoj yllin italian pas tre viteve në Kombëtare
Trajneri i Kombëtares së Italisë, Gennaro Gattuso, po planifikon të rikthejë në ekip mesfushorin me përvojë Marco Verratti për ndeshjet e ardhshme kualifikuese të Kupës së Botës.
Sipas gazetarit Nicolo Schira, Gattuso e konsideron 33-vjeçarin si një përforcim të rëndësishëm për mesfushën e “Azzurrëve”.
Raportohet se në orët e fundit ka pasur kontakt të drejtpërdrejtë mes palëve dhe Verratti ka konfirmuar gatishmërinë për t’u rikthyer te Italy national football team.
Ky zhvillim vjen si befasi, duke qenë se mesfushori nuk ishte pjesë e kombëtares prej tre vitesh. Pas largimit nga Paris Saint-Germain, ai vazhdoi karrierën në Katar, fillimisht te Al-Arabi SC dhe më pas te Al-Duhail SC.
Mungesa e gjatë nga lista e kombëtares kishte bërë që shumëkush të mendonte se karriera e tij ndërkombëtare kishte përfunduar.
Verratti ka regjistruar 55 paraqitje me Italinë, ndërsa suksesi i tij më i madh me kombëtaren mbetet triumfi në UEFA Euro 2020.
Italia do të përballet me Irelanden në gjysmëfinalet e fazës eliminatore për një vend në FIFA World Cup 2026, turne që do të zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë. /Telegrafi/