Gasperini beson se Malen mund ta thyejë rekordin e golave të Higuain në Serie A
Trajneri i Romës, Gian Piero Gasperini, beson se Donyell Malen mund ta thyejë rekordin e Gonzalo Higuain për më shumë gola në një sezon të vetëm në Serie A (36), pas fillimit sensacional të sulmuesit holandez në sezonin e ri.
27-vjeçari ka shënuar pesë gola në vetëm dy ndeshje dhe kjo e ka befasuar edhe trajnerin e Romës, Gasperini.
“Prekja e tij e parë, me të cilën krijon hapësirë. Me të dytën, ai vendos topin; me të tretën, ai gjuan. I thashë vetes: nëse i lëviz ato tre prekje më afër portës, ai bëhet vdekjeprurës”, ka thënë fillimisht trajneri i Romës.
“Malen duhet të ruajë urinë e tij, edhe pse ai tashmë ka shënuar disa gola”.
"Mund të bësh gabime, por ka një mënyrë të drejtë dhe një mënyrë të gabuar. Kundër Lecces, ai e bëri [golin e dytë] shumë pa kujdes".
"Nëse ai kërcënon rekordin e Higuain prej 36 gola, nuk do të habitem”, përfundoi Gasperini. /Telegrafi/