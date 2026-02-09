Gashi për provimin e jurisprudencës: Duhet të respektohet Ligji për përdorimin e gjuhëve
Në Kuvend nuk ka arritur asnjë interpelancë ndaj ministrit të Drejtësisë Igor Fillkov, pas thirrjeve të shumta për dorëheqjen e tij, të nxitura nga deklaratat rreth kërkesës së studentëve për provim të jurisprudencës në gjuhën shqipe.
Pyetja në adresë të Kuvendit erdhi pasi gjatë dy ditëve të shkuara parti të ndryshme kanë kërkuar dorëheqjen ose largimin e Fillkovit. Ne takim joformal me gazetarët, kreu i Kuvendit Afrim Gashi deklaroi se qëndrimi i tij është që në këtë rast, duhet të respektohet ligji për përdorimin e gjuhëve. Gashi tha se ka mbështetur kërkesën e studentëve.
Në po të njëjtin takim gazetarët u informuan se nuk ka asgjë konkrete rreth formimit të grupit të punës për Kodin e ri zgjedhor, procedurë që duhet ta nisë Ministria e Drejtësisë.
Asnjë marrëveshje nuk ka dalë nga koordinimi i zakonshëm as për projekt-ligjin për qeverinë teknike, që deputetëve u ishte dhënë në shqyrtim para pak kohe.
Deputetët nesër duhet të mblidhen në Kuvend për seancën e radhës plenare por pritet të përballen me protestat e sindikalistëve të cilët kërkojnë rritje të pagës minimale.
Policia ka informuar ligjvënësin për planin e veprimit por asgjë nuk pritet të ndryshojë në funksionimin e zakonshëm të seancës. Deputetët janë informuar që hyrjet do të jenë të bllokuara për veturat kurse ata duhet të shkojnë në punë pa e penguar të drejtën e kësaj kategorie të qytetarëve për protestë.