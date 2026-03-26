Gashi: Kushtetuta nuk duhet të hapet ad-hoc, nevojitet debat i gjerë dhe konsensus
Çështja e vendosjes së "Ankesës Kushtetuese" dhe ndryshimeve të mundshme në Kushtetutë është një çështje thjesht politike që kërkonjë konsensus prej 2/3 të deputetëve, beson kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi.
Në konferencën e sotme me gazetarët, Gashi theksoi se nuk mbështet hapje të pjesshme të aktit më të lartë juridik.
"Kjo është një çështje e ndjeshme. Sapo hapet Kushtetuta, të gjithë duan të arrijnë qëllimin e tyre politik. Kjo mund të çojë në krijimin e më shumë problemeve sesa përfitimeve. Nuk mendoj se Kushtetuta duhet të hapet ad hoc. Nëse duam një reformë më të thellë, ajo nuk duhet të hapet pjesërisht, por përmes një debati më të gjerë politik dhe shoqëror. Ju e dini që në Kuvend nevojitet shumicë prej dy të tretash të deputetëve për të rënë dakord për hapjen e Kushtetutës. Nuk do të komentoja tani, do t'ua lija partive politike të marrin vendim se kur është e nevojshme ta bëjnë këtë dhe për cilat çështje", theksoi Gashi.
Lidhur me debatet mbi zbatimin e parimit Badenter në Gjykatën Kushtetuese, ai tha se ai duhet të shihet si nga një dimension politik ashtu edhe nga një ekspert, pa qasje "hedhëse thikash", me fokus në rolin themelor të Gjykatës.
"Lidhur me vendosjen e "Badenter" në Gjykatën Kushtetuese, mund të them se nuk duhet të jetë një temë tabu. Duhet të diskutohet, por nga dy aspekte sipas mendimit tim - nga dimensioni politik dhe aspekti profesional. Duhet të kemi parasysh faktin se Gjykata Kushtetuese duhet të luajë rolin e saj siç përcaktohet në Kushtetutë, që është të mbrojë Kushtetutën dhe kushtetutshmërinë kur miraton ligje në vend. Prandaj, nuk duhet të kemi paragjykime ndaj temave që çojnë në vendimmarrje cilësore. Para së gjithash, duhet të kemi parasysh se çfarë lloj Gjykate Kushtetuese duam të kemi - një që do të jetë në situatën më të mirë të mundshme për të vendosur për mbrojtjen e Kushtetutës dhe kushtetutshmërinë e ligjeve në vend", tha Gashi.
Ai informoi se Parlamenti po punon me shpejtësi në agjendën reformuese dhe se deri më tani nuk ka pasur vonesa në votimin e ligjeve të ardhshme. Shpejtësia e procesit varet nga kapacitetet e ministrive dhe komunikimi me Komisionin Evropian.