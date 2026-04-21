G-Class me 8 rrota për 285 mijë dollarë? Projekti që po dyshohet se është realizuar me AI
Një G-Class i çmendur me tetë rrota dhe funksion si shtëpi mobile është shfaqur online për 285 mijë dollarë (rreth 265 mijë euro), duke tërhequr menjëherë vëmendjen e rrjeteve sociale.
Fillimisht, gjithçka duket si një Brabus G63 i modifikuar në mënyrë ekstreme, me dy akse shtesë dhe një kabinë të shndërruar në një apartament luksoz mbi rrota.
Brenda, shihen materiale premium si Alcantara dhe karbon, madje edhe kuzhinë dhe banjo të integruar.
Por pikërisht këtu lind dyshimi: a është kjo reale apo thjesht një krijim i inteligjencës artificiale?
Ekspertët dhe disa mjete AI për zbulimin e imazheve kanë dhënë rezultate të përziera, por disa detaje e “tradhtojnë” projektin – përfshirë një gabim në ekranin e kontrollit dhe faktin që faqja që e publikoi ka edhe makina që nuk ekzistojnë, si një “Volkswagen Passat R 2026”.
E vërteta? Ky “monster truck-luks” me shumë gjasë nuk ekziston.
Megjithatë, ideja mbetet aq e çmendur sa të bën të pyesësh: a mund ta shohim një ditë vërtet në rrugë? /Telegrafi/