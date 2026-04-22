Futet në kafiteri dhe therë me thikë një klient, ai i kundërvihet duke e goditur vazhdimisht në grushte – autori i sulmit arrestohet nga policia britanike
Ky është momenti kur një person me thikë hyn në një kafene në Mançester, Angli dhe sulmon një burrë përpara se të presë me qetësi që policia të mbërrijë dhe ta arrestojë, për një goditje të dyshuar me thikë.
Pamjet e kamerave të sigurisë nga kafeneja The Deli në Tonge Moor, Bolton, kapën burrin me syze rreth të 50-ve duke kaluar derën e përparme dhe duke iu afruar një klienti më të ri që po hante ushqimin e tij.
Sulmuesi hidhet përpara dhe e godet në gjoks me një thikë kuzhine, duke e bërë viktimën e tronditur të ngrihet në këmbë dhe të luftojë.
Ndërsa personi me thikë shkon drejt banakut, i hutuar nga goditjet në kokë, një anëtar i stafit që mendon shpejt ia rrëmben armën nga dora.
Viktima shihet duke e fërkuar plagën, por, pavarësisht lëndimit të tij, e pengon sulmuesin të ikë.
Sulmuesi më pas ulet në një tavolinë ndërsa stafi e çon klientin pas banakut në një vend të sigurt përpara se të telefonojë shërbimet e emergjencës.
Tri makina policie nxituan në vendngjarje rreth orës 10:30 të mëngjesit të së martës, ku gjetën dy burra që vuanin nga plagët me thikë.
Një burrë rreth të 50-ve u arrestua me dyshimin për sulm dhe mbetet në paraburgim për t'u marrë në pyetje. /Telegrafi/