Futbollisti britanik ngiste makinën me 307 km/orë dhe filmonte gjithçka në telefonin e tij: Pamjet i dhanë katër vjet burg
Futbollisti ngiste me një shpejtësi të pabesueshme prej 307 km/orë dhe regjistroi gjithçka siç duhet. Tani ai është dënuar me disa vite burg, dhe praktikisht i ka siguruar policisë të gjitha provat kundër vetes.
Burri në fjalë është futbollisti 32-vjeçar britanik Connor Charlton, i cili luan futboll gjysmëprofesional te Nostell Miners Welfare FC në Ligën Lindore të Qarqeve Veriore. Përveç futbollit, me sa duket ai e donte edhe drejtimin jashtëzakonisht të shpejtë të makinës.
Policia nisi një hetim serioz kundër tij pas një aksidenti rrugor në shtator 2023. BMW X3 M dhe telefoni i tij celular u konfiskuan, dhe një ekzaminim i kompjuterit të makinës dhe përmbajtjes së telefonit zbuloi një numër shkeljesh të rënda të trafikut, shkruan mediumi The Telegraph.
Connor Charlton
Pamjet treguan se shpejtësia prej 307 km/orë (190 mph) nuk ishte një incident i izoluar. Në njërën nga videot, Charlton gjarpëron mes automjeteve të tjera me shpejtësi të lartë, ndërsa në tjetrën, niset nga një semafor dhe arrin shpejtësinë 253 km/orë. Në videon e dytë, mund ta shihni duke rrëshqitur nëpër rrethrrotullim ndërsa ka përdorues të tjerë të rrugës përreth tij.
Videoja në të cilën ai lëviz me shpejtësi të lartë përpara një furgoni të bardhë, duke kaluar vetëm disa dhjetëra centimetra prej tij, është veçanërisht shqetësuese.
A semi-professional footballer has been jailed after being filmed driving at speeds up to 191mph.
Connor Charlton, who plays for Nostell Miners Welfare FC in the Northern Counties East League, was recorded on his car’s computer hitting high speeds on at least eight occasions… pic.twitter.com/ICEGFN765q
— The Telegraph (@Telegraph) August 13, 2026
Një histori e rreme aksidenti u gjet në telefon
Hetuesit gjetën gjithashtu një shënim në telefonin e tij, në të cilin Charlton përpiqej të ndërtonte një version të rremë të aksidentit me makinë. Ai pretendonte se shoferi tjetër, i cili dyshohet se iku nga vendi i ngjarjes, ishte përgjegjës për përplasjen.
Megjithatë, të dhënat nga kompjuteri i BMW-së treguan të kundërtën. Vetëm gjatë vitit të kaluar, makina u drejtua të paktën tetë herë me një shpejtësi më të madhe se 172 km/orë.
Në gjykatën e Leeds, Charlton u shpall fajtor për të gjitha akuzat. Përveç 10 rasteve të drejtimit të automjetit të papërgjegjshëm, ai u dënua edhe për katër raste të sulmit, pasi kishte bindur persona të tjerë që të merrnin përsipër pikët e tij të penalizuara.
Gjykata e dënoi atë me katër vjet burg, me një ndalim drejtimi automjeti prej katër vjetësh e shtatë muajsh. Nëse ai dëshiron të marrë përsëri patentën e drejtimit pas kësaj kohe, ai do të duhet të kalojë një provim të zgjatur drejtimi.
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BMW me më shumë se 630 kuaj fuqi
Makina me të cilën Charlton kreu shkeljet ishte një BMW X3 M, motori i fabrikës së së cilës zhvillon 510 KF. Është e zakonshme që seria të ketë një limit elektronik të shpejtësisë maksimale prej 250 km/orë.
Megjithatë, makina u modifikua më tej dhe fuqia e saj u rrit në më shumë se 630 KF, ndërsa kufizuesi i shpejtësisë së fabrikës u hoq. Kjo i lejoi atij ta drejtonte makinën shumë mbi shpejtësinë maksimale të fabrikës. /Telegrafi/