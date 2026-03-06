Futbollistet iraniane përballen me dënimin me vdekje, u shpallën tradhtare për gjestin e tyre para ndeshjes
Futbollistet femra të Iranit u shpallën tradhtare lufte në televizionin shtetëror, të cilat duhet të trajtohen në mënyrë strikte për shkak të gjestit të tyre të guximshëm në Kupën e Azisë, dhe thirrjet drejtuar Australisë për t'u dhënë atyre azil po bëhen gjithnjë e më të forta.
Sipas Daily Mail, refuzimi i grave iraniane për të kënduar himnin kombëtar para ndeshjes kundër Koresë së Jugut shkaktoi dënime të ashpra, dhe një prezantues në televizionin shtetëror iranian tha se ato duhet të përballen me shenjën e turpit dhe tradhtisë.
Zëdhënësi i regjimit radikal, Mohammad Reza Shahbazi, tha se autoritetet duhet t'i shpallin ato tradhtare, gjë që dënohet me vdekje në Iran.
“Do të them vetëm një gjë: tradhtarët duhet të trajtohen më rëndë në kohë lufte. Kushdo që bën diçka kundër vendit në kohë lufte duhet të ndëshkohet më rëndë. Për shembull, rasti i ekipit tonë të futbollit të femrave që nuk këndoi himnin, fotografia e publikuar dhe gjithçka tjetër, të cilën nuk do ta diskutoj në detaje”.
“Si publiku ashtu edhe autoritetet duhet t'i konsiderojnë këta individë 'tradhtarë lufte'. Kjo nuk duhet të konsiderohet thjesht një ankesë apo një gjest simbolik”.
“Shenja e turpit dhe tradhtisë duhet të mbetet në ballin e tyre dhe ata duhet të trajtohen përfundimisht dhe rëndë", tha Shahbazi, sipas një përkthimi të botuar në platformën X.
Calls grow for Australia to help Iran women's football team after their Asian Cup act saw them branded as 'wartime traitors' on state TV https://t.co/o9sv8vmEwD
— Daily Mail Sport (@MailSport) March 6, 2026
Kujtojmë se të hënën, futbollistet femra dhe trajnerja e tyre Marziyeh Jafari qëndruan në heshtje ndërsa luhej himni kombëtar, gjë që konsiderohet një protestë e heshtur kundër regjimit atje.
Gjesti ndodhi vetëm dy ditë pas vrasjes së Udhëheqësit Suprem Ajatollah Ali Khamenei në një sulm amerikano-izraelit.
Ndryshe nga ndeshja e raundit të parë, futbollistet iraniane kënduan himnin kombëtar para ndeshjes së djeshme kundër ekipit kombëtar australian, në të cilën humbën 4-0. /Telegrafi/