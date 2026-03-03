Ekipi i femrave të Iranit refuzon ta këndojë himnin kombëtar në shenjë proteste
Ekipi kombëtar i femrave i Iranit në futboll bëri një protestë të hënën mbrëma gjatë ndeshjes hapëse të Kupës së Azisë për Femra, pasi refuzuan të këndonin himnin kombëtar ndërsa ai luhej në altoparlantët e stadiumit 'Cbus Super'.
Lojtaret qëndronin në rreshtin e zakonshëm para fillimit të ndeshjes ndaj Koresë së Jugut, kur filloi të luhej himni kombëtar iranian.
Gratë, duke shikuar drejt përpara dhe pothuajse pa lëvizur, qëndruan të palëvizshme ndërsa dukeshin se kishte buçitje dhe sharje nga turma.
Më vonë, pas fitores 3-0 të Koresë së Jugut, audienca shpërtheu në duartrokitje.
Përzgjedhësja e Iranit, Marziyeh Jafari, gjithashtu u pa duke buzëqeshur teksa shikonte heshtjen e lojtarëve nga stoli.
The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world.
So, to all liberal Western women:
Watch and learn.
THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY
— Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026
Kjo heshtje ka ardhur pas sulmeve të konfirmuara amerikano-izraelite gjatë fundjavës, që çuan në vdekjen e liderit të tyre suprem, Ali Khamenei.
Që atëherë, Irani ka kundërsulmuar duke qëlluar me raketa dhe dronë ndaj Izraelit dhe vendeve rajonale që strehojnë aleatë amerikanë ose baza ushtarake, përfshirë Bahreinin dhe Katarin.
Gjatë një interviste për mediat të dielën, kapitenia e kombëtares iraniane të femrave, Zahra Ghanbari, së bashku me Jafarin, u pyetën për vdekjen e Khameneit. Pyetja u ndalua menjëherë.
Jafari u përgjigj në gjuhën persiane, por një përfaqësues i mediave të Konfederatës Aziatike të Futbollit ndërpreu përgjigjen pa përkthim, sipas raportimeve të ESPN./Telegrafi/