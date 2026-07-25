Fury me deklaratë brutale për Kristian Prengën: Është si një konservë domatesh
Tyson Fury ka bërë një deklaratë tejet të ashpër në lidhje me përballjen mes Anthony Joshuas dhe Kristian Prengës, duke thënë se ish-kampioni britanik nuk ka arsye të vazhdojë karrierën nëse nuk arrin ta mposhtë boksierin shqiptar.
Fury dhe Joshua pritet të përballen më në fund në nëntor, nëse të dy i fitojnë sfidat e tyre të radhës.
Fury tashmë ka bërë punën e tij duke triumfuar ndaj Mariusz Wach në Tajlandë, ndërsa Joshua do të përballet me Kristian Prengën të shtunën në mbrëmje në Arabinë Saudite.
Duke folur për BoxingScene, Fury ishte jashtëzakonisht i drejtpërdrejtë kur foli për Prengën dhe mundësitë e Joshuas në këtë duel.
“Më lejoni t’ju them, nëse nuk mund të fitojë kundër Prengës, ai do ta harrojë boksin”, deklaroi Fury.
Britaniku vazhdoi me një vlerësim mjaft të ashpër për kundërshtarin e Joshuas, duke e cilësuar Prengën si një kundërshtar të lehtë në aspektin e nivelit të përballjeve të tij të mëparshme.
“Prenga është si ajo që amerikanët do ta quanin një konservë domatesh. Fjalë për fjalë si një endacak i zgjedhur me dorë. Pa tingëlluar mungesë respekti ndaj tij”, tha Fury.
Ai më pas vuri në pikëpyetje nivelin e kundërshtarëve me të cilët është përballur deri më tani boksieri shqiptar.
“Ai nuk është përballur me askënd. As me dikë që mund të mendoni se ka një emër si një punëtor i shkëlqyer. Askush. Dhe njëri prej tyre e nokautoi edhe atë”, shtoi Fury./Telegrafi/