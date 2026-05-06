Fundi i një epoke: Episodi i fundit i "Friends" u transmetua si sot 22 vjet më parë
Në këtë ditë, 22 vjet më parë, u transmetua episodi i fundit i serialit kult "Friends", duke i dhënë fund njërit prej kapitujve më me ndikim në historinë e televizionit.
Pas dhjetë sezonesh dhe 236 episodesh, seriali "Friends" i tha lamtumirë audiencës me episodin e quajtur "The Last One". Finalja u ndoq nga më shumë se 50 milionë shikues vetëm në Shtetet e Bashkuara, duke e bërë atë një nga ngjarjet televizive më të shikuara të shekullit të 21-të.
Seriali u shfaq premierë në vitin 1994 dhe shpejt u bë një fenomen global, duke ndjekur jetën e gjashtë miqve në New York City: Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Chandler Bing, Joey Tribbiani dhe Phoebe Buffay.
Në finalen emocionale, historitë e vjetra morën fund: Ross Geller dhe Rachel Green më në fund qëndrojnë bashkë, ndërsa Monica Geller dhe Chandler Bing fillojnë një kapitull të ri në jetën e tyre si prindër. Skena e fundit, në të cilën miqtë largohen nga apartamenti dhe lënë çelësat mbi tavolinë, mbeti një simbol i lamtumirës dhe kalimit të një periudhe të jetës.
Edhe pas përfundimit, "Friends" mbetet jashtëzakonisht popullor falë ritransmetimeve dhe platformave të transmetimit. Seriali formësoi breza shikuesish, popullarizoi një stil të caktuar humori dhe la një gjurmë të thellë në kulturën pop.
Kasta përfshinte Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow dhe Matt LeBlanc, të cilët u bënë të njohur globalisht, dhe personazhet e tyre ende jetojnë sot përmes replikave dhe skenave të përjetshme. /Telegrafi/