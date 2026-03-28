Fund për funksionin e preferuar të Apple Maps - po vijnë ndryshime që askush nuk i dëshiron
Një nga avantazhet më të mëdha të aplikacionit Apple Maps në krahasim me Google Maps për vite me radhë ka qenë mungesa totale e reklamave.
Ndërsa Google prej kohësh ju “bombardon” me rezultate të sponsorizuara, Apple ka ofruar një përvojë të pastër pa reklama të paguara. Megjithatë, sipas informacioneve të fundit, kjo epokë po i vjen fundi, sepse Apple planifikon të fusë reklama të paguara brenda navigimit të tyre.
Futja e reklamave do të ndihet më shumë kur ju kërkoni vendet në afërsi tuaj, si restorante, kafene apo pikat e karburantit. Në vend që të shihni vendet më të afërta apo me vlerësime më të mira, në krye do të shfaqen bizneset që kanë paguar Applet për atë pozicion. Kjo është e njëjta strategji që përdor Google Maps, ku rezultatet e para të kërkimit janë zakonisht të rezervuara për sponsorët.
Ky ndryshim është pjesë e strategjisë më të gjerë të kompanisë për të rritur të ardhurat nga shërbimet e saj. Edhe pse Apple ende nuk ka konfirmuar datën e saktë të lëshimit, ekspertët parashikojnë se shpërndarja e reklamave mund të fillojë që këtë verë. Bizneset do të garojnë në ankande që emri i tyre të shfaqet i pari kur përdoruesit kërkojnë për shembull “piceri” apo “mekanik”.
Lajmi i mirë është se udhëzimet e drejtimit nga pika A në pikën B ndoshta nuk do të ndryshojnë. Reklamat do të jenë të kufizuara vetëm te rezultatet e kërkimit dhe do të identifikohen qartë me shenja si “Reklamë”, ngjashëm me ato në App Store. Apple pritet të përdorë korniza blu me shënimin “Reklamë” për t’i dalluar këto nga rezultatet organike.
Edhe pse kjo nuk do ta bëjë aplikacionin plotësisht të pabanueshëm, ajo e dëmton imazhin e Applet si kompani që vënë përvojën e përdoruesit përpara fitimit nga marketingu. Për më shumë se 80 milionë përdorues, kjo është një shenjë e qartë se Apple Maps po humb një nga avantazhet e tij kryesore në konkurrencën e përjetshme me Google Maps. /Telegrafi/