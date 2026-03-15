"Fshati fantazmë" ku të gjithë u detyruan të largoheshin 80 vjet më parë
Një fshat i braktisur në Dorset qëndron si një vend unik në Britani.
Ngjarjet tragjike i detyruan banorët të braktisnin shtëpitë e tyre të dashura shumë dekada më parë.
I fshehur në Bregun Jurasik mahnitës të Dorsetit, një vizitë në fshatin Tyneham të jep ndjesinë e një udhëtimi në kohë.
Vizitorët mund të shohin nga afër fshatin që banorët u detyruan ta braktisnin gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Ishte viti 1943 kur vendbanimi i lulëzuar i Tyneham pa botën e tyre të përmbysej përgjithmonë. Britania ishte thellë në Luftën e Dytë Botërore kur ushtria mori në kontroll fshatin për operacione stërvitore.
Kjo do të thoshte se vendasve iu dha vetëm një muaj paralajmërim për të evakuuar pronat e tyre ku familje të panumërta kishin banuar për shekuj me radhë.
Qeveria mori fshatin dhe territorin përreth tij për të krijuar një strukturë stërvitore për forcat aleate, për shkak të afërsisë së tij me poligonin e qitjes Lulworth.
Banorët ishin të bindur se po sakrifikonin pronat e tyre për të mirën e kombit dhe prisnin të ktheheshin pasi të mbaronte lufta.
Megjithatë, tragjikisht, fshatarët nuk mundën kurrë të ktheheshin në shtëpitë e tyre në Tyneham, pasi edhe pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, fshati dhe zona përreth mbetën një vend stërvitjeje për ushtrime ushtarake.
Sot fshati, i ruajtur ende në kohë pas më shumë se 80 vjetësh, shërben si një atraksion turistik.
Ai mirëpret mysafirë në periudha të caktuara gjatë vitit.