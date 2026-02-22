Frikë te Napoli, ylli i skuadrës ka një klauzolë të fshehtë që ia lehtëson largimin
Mesfushori Scott McTominay ka një klauzolë në kontratën e tij me Napoli mes spekulimeve se mund të largohet nga kampioni i Serie A.
Reprezentuesi skocez i dha fund lidhjes së gjatë me Manchester United në vitin 2024 dhe u transferua në Itali te Napoli, pavarësisht kundërshtimit të trajnerit Erik ten Hag për shitjen e tij.
I blerë për vetëm 25.4 milionë funte, McTominay është shndërruar në një zbulim në Napoli dhe i ndihmoi ata drejt Scudettos së tretë historike — duke shënuar 12 gola në kampionat nga mesfusha dhe duke fituar çmimin “Lojtari i Vitit” në ligë.
I adhuruar nga tifozët e Napolit, McTominay ka kontratë deri në vitin 2028. Megjithatë, së fundmi gazetari i transferimeve Nicolo Schira ka raportuar se klube nga Liga Premier dhe Arabia Saudite kanë bërë oferta.
Gjithashtu ka pasur raportime që e lidhin McTominay me një rikthim në “Old Trafford”, me "Tuttomercatoweb" që pretendon se Manchester United është favorit për ta rikthyer.
Megjithatë, United do të përfitonte edhe nëse mesfushori largohet sërish. Kur e shiti lojtarin, klubi anglez përfshiu një klauzolë 10 për qind nga shitja e ardhshme, që do të thotë se do të marrë një pjesë nga çdo transferim i ardhshëm.
Duke pasur parasysh formën e tij të jashtëzakonshme sezonin e kaluar, McTominay pritet të komandojë një tarifë shumë më të lartë se ajo me të cilën u transferua te Napoli.
Sipas "Manchester Evening News", klubi italian po punon për një kontratë të përmirësuar për të, që pritet të përfshijë rritje të konsiderueshme page dhe një zgjatje të mundshme deri në vitin 2030.
Vetë McTominay ka folur për spekulimet rreth të ardhmes, duke theksuar dëshirën e tij për të qëndruar gjatë te Napoli dhe duke insistuar se është “jashtëzakonisht i lumtur këtu”.
“Agjenti im nuk ka komunikuar me askënd për të ardhmen time”.
“Ai flet vetëm me mua dhe me klubin. Nuk ka thënë asgjë nëpër gazeta. Jam jashtëzakonisht i lumtur këtu dhe, për sa më përket mua, jam lojtar i Napolit; kjo është gjithçka për të cilën mendoj”.
“E ardhmja është shumë e rëndësishme dhe mund ta shoh veten te Napoli për një kohë të gjatë”.
"E dua këtë vend. Vështirësitë kanë qenë minimale, familja ime është e lumtur dhe unë jam i lumtur”, tha McTominay për Corriere dello Sport./Telegrafi/