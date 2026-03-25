Franco Foda flet për gjendjen e Edon Zhegrovës
Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Franco Foda, ka folur në konferencën për media para ndeshjes së të enjtes ndaj Sllovakisë.
Kosova do të synojë fitoren ndaj Sllovakisë në Bratislavë në kuadër të ‘play-off’-it kualifikues për Kupën e Botës 2026.
Para kësaj ndeshje, Foda është pyetur nga gazetarët edhe për gjendjen fizike të Edon Zhegrovës,
Tekniku gjerman tha se si çdo lojtar tjetër edhe Zhegrova mbetet një aset i rëndësishëm për Kosovën.
“Edon Zhegrova? Absolutisht se të gjithë janë të rëndësishëm. Edoni nuk ka pasur shumë minuta te Juventusi, por mbetet shumë i rëndësishëm për ekipin kombëtar”.
“Të gjithë e dimë kualitetin, por a do të luajë apo çfarë roli ka, duhet të pritni deri nesër për ta mësuar”, ka deklaruar Foda.
Ekipi i Telegrafit ndodhet në Bratislavë, me gazetarët Lavdim Pireva dhe Romak Zeqiri, si dhe kameramanin Korab Basha.
