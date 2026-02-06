Franca zbulon operacionin rus që synonte të lidhte Macron me Epstein
Franca ka zbuluar një operacion ndërhyrjeje ruse që synonte të lidhë presidentin Emmanuel Macron me çështjen e shkelësit seksual Jeffrey Epstein.
Sipas burimeve qeveritare të cituara nga transmetuesi BFMTV, operacioni i ndërhyrjes thuhet se lidhet me një rrjet rus të quajtur “Storm-1516”, përmes një lajmi që u shënua si i rremë nga llogaria French Response e Ministrisë së Punëve të Jashtme në platformën sociale amerikane X.
Një llogari me emrin “Loetitia Halasz” pretendoi se Macron ishte një “vizitor i shpeshtë” në rezidencën e Epsteinit në Paris, duke u mbështetur veçanërisht në një artikull që i atribuohej medias France Soir, e cila më pas e denoncoi pretendimin si “imitim të markës dhe përmbajtjes”.
“Rezulton se Loetitia pretendon se mban sekrete botërore. Rezulton se inteligjenca artificiale i shndërron ato në imazhe. Rezulton se artikulli i France Soir nuk ekziston. Rezulton se rrjetet ruse po e përhapin atë drejtpërdrejtë”, tha French Response, duke hedhur poshtë pretendimin e Loetitia-s.
BFMTV theksoi se ndonëse emri i Macronit shfaqet më shumë se 200 herë në dosjet Epstein të publikuara së fundmi, ai përmendet vetëm në diskutime që përfshijnë persona të tjerë ose në artikuj shtypi dhe aktualisht nuk ka asnjë provë për ndonjë shkëmbim apo takim mes presidentit francez dhe shkelësit seksual.
Së fundmi, Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikoi më shumë se 3 milionë faqe, 2 mijë video dhe 180 mijë imazhe të lidhura me Epsteinin, në kuadër të Aktit për Transparencën e Dosjeve Epstein, të nënshkruar në ligj nga presidenti amerikan, Donald Trump në nëntor.
Materialet përfshijnë fotografi, transkripte të jurisë së madhe dhe dosje hetimore, megjithëse shumë faqe mbeten të redaktuara.
Epstein u gjet i vdekur në një burg të qytetit të New Yorkut në vitin 2019, ndërsa priste gjyqin për akuza federale për trafikim seksual që përfshinin vajza të mitura. /AA/