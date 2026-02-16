Franca në alarm rekord për përmbytje, ndërsa stuhitë godasin Spanjën me erëra vdekjeprurëse
Pasojat e një stuhie vdekjeprurëse vazhduan të shqetësonin pjesë të Francës të dielën, me shqetësime për përmbytje që vazhdonin në jugperëndim, edhe pse agjencia e alarmit për përmbytje tha se kishte punuar pa ndërprerje gjatë 30 ditëve të fundit për t'u përballur me situatën.
Mes një serie shirash të pandërprerë dhe stuhish dimërore, Franca ka qenë nën një alarm portokalli ose të kuq për 30 ditë, tregojnë të dhënat e fundit nga shërbimi meteorologjik Météo-France, transmeton Telegrafi.
"Për 30 ditë kemi qenë në alarm të vazhdueshëm portokalli ose të kuq diku në territorin kombëtar", tha Lucie Chadourne-Facon, drejtoreshë e Vigicrues, për mediat lokale të shtunën.
"Kjo do të thotë 81 departamente në alarm njëkohësisht për 154 lumenj, kështu që kemi tejkaluar të gjitha rekordet tona", shtoi ajo.
Ujërat kanë përmbytur rrugë dhe shtëpi pasi lumi Garonne doli nga shtrati në Francën jugperëndimore, me nivele lagështie të tokës që thyejnë rekorde që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 1959.
"Po përballemi me një situatë të përgjithshme përmbytjesh në të gjithë vendin sepse të gjitha tokat janë të ngopura kudo dhe kanë humbur aftësinë e tyre të infiltrimit", tha ajo.
Javën e kaluar, zëdhënësja e qeverisë Maud Bregeon u tha mediave lokale se Franca kishte regjistruar dy vdekje të lidhura me stuhinë Nils: një të enjten në departamentin e Landes dhe një të dytë "në orët e fundit" në Tarn-et-Garonne, tha Bregeon të premten.
Ndërkohë, disa ditë pas stuhisë Nils, Oriana goditi Spanjën gjatë fundjavës me shira të rrëmbyeshëm dhe erëra të forta, duke ndërprerë trenat dhe transportin publik.
Me erëra të fuqishme deri në 166 km/orë, stuhia Oriana përshkoi Spanjën lindore, veriore dhe jugore.
Zyrtarët lokalë raportuan ndërprerje të transportit në të gjithë Bregun Bask, Valencian, Mallorcën, Andaluzinë dhe Barcelonën në Katalonjë, dhe shërbimet e emergjencës kryen evakuimin e më shumë se 3,000 njerëzve.
Imazhet e kapura në mediat sociale treguan pemë që binin nga erërat e forta dhe personelin e emergjencës që po reagonte në të gjitha zonat e prekura.
Autoritetet lëshuan një alarm të kuq në provincën e Castellón, ndërsa erërat e "forcës së uraganit" përshkuan rajonin.
Stuhitë deri më tani kanë vrarë tre persona në Francë dhe Spanjë dhe kanë lënë dhjetëra të tjerë të plagosur në aksidentet e lidhura me motin ekstrem. /Telegrafi/