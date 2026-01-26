Franca kundërshton planin e BE-së për të blerë raketat britanike Storm Shadow për Ukrainën
Franca po kundërshton një përpjekje për ta bërë më të lehtë për Ukrainën blerjen e raketave britanike Storm Shadow, shkruan The Telegraph.
Një koalicion prej 11 kryeqytetesh të BE-së ka propozuar zbutjen e rregullave që Kievi të përdorë një kredi prej 90 miliardë eurosh për të blerë armë britanike, por Franca dëshiron që paratë të shpenzohen brenda BE-së, transmeton Telegrafi.
Plani aktual për kredinë - dy të tretat e së cilës do të përdoren për të blerë armë për forcat e armatosura të Ukrainës - parashikon dhënien e përparësive industrive të mbrojtjes evropiane dhe ukrainase përpara se të blejnë jashtë vendit.
Por zyrtarët ukrainas të mbrojtjes kanë vlerësuar se do të kenë nevojë për 24 miliardë euro pajisje ushtarake nga jashtë BE-së këtë vit, sipas dokumenteve të para nga The Telegraph.
Kjo shifër është kryesisht për sigurimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore Patriot të prodhuara në Amerikë dhe interceptorëve PAC-3, por raketat me rreze të gjatë veprimi janë identifikuar si një kërkesë tjetër që kombet evropiane mund të mos jenë në gjendje ta ofrojnë.
Zyrtarët evropianë nga koalicioni kanë identifikuar raketën Storm Shadow të Britanisë, si një mundësi të mundshme për të mbushur boshllëkun.
Ata po propozojnë një sistem me katër nivele që mund ta vendosë në mënyrë efektive Mbretërinë e Bashkuar përpara SHBA-së, nëse vendi do të jetë në gjendje të përmbushë nevojat mbrojtëse të Ukrainës.
Megjithatë, Franca kishte dalë si një kundërshtare "e dukshme" e propozimeve, tha një burim diplomatik.
Parisi është në qendër të përpjekjeve për ta bërë BE-në strategjikisht autonome nga aleatët e saj, kryesisht SHBA-ja, për shkak të përçarjeve me Donald Trumpin për shkak të kërcënimeve të tij për të pushtuar Grenlandën.
Ajo ka argumentuar se çdo fond i dhuruar për Ukrainën, duhet të përdoret për të rritur industrinë e brendshme të mbrojtjes së bllokut mbi nevojat mbrojtëse të Kievit.
Kjo ka çuar në ankesa të brendshme se kjo qasje do të pengojë aftësinë e Ukrainës për t'u mbrojtur, veçanërisht nga bombardimet ajrore të Rusisë.
Sipas skemës, zyrtarët ukrainas do të paraqisnin plane blerjeje, të cilat më pas do të rishikoheshin sipas një sërë kriteresh.
Së pari, BE do të përcaktonte nëse industria e brendshme e mbrojtjes e Ukrainës mund të përmbushte porositë, përpara se të eksploronte prodhuesit e vetë bllokut për mundësi të mundshme.
Britania do të vendosej në një nivel të tretë të sistemit kaskadues, me SHBA-në në nivelin e katërt dhe të fundit.
Koalicioni po i përqendron përpjekjet e tij në zbutjen e rregullave për ta bërë më të lehtë për Ukrainën të blejë nga niveli i tretë, i cili mund të përfshijë edhe Kanadanë dhe vende të tjera me marrëveshje mbrojtjeje me Brukselin.
"Po përpiqemi të bëjmë dy gjëra", tha një burim diplomatik për The Telegraph.
"E para, të sigurohemi që është mjaftueshëm i hapur që Mbretëria e Bashkuar të jetë aty. E dyta, të sigurohemi që barra administrative mbi ukrainasit për të arritur atë shtresë të kaskadës nuk është aq e vështirë", shtoi ai.
Përpjekja e fundit për të parandaluar ndikimin francez po mbështetet nga shtetet baltike dhe skandinave, si dhe Polonia, Rumania, Republika Çeke dhe Holanda.
Tetë vende të tjera, përfshirë Gjermaninë, kanë shprehur mbështetje për një qasje më të favorshme ndaj Britanisë, por nuk janë bashkuar zyrtarisht me koalicionin.
Një nga arsyet pse Britania po shihet si një opsion më i favorshëm është udhëheqja e saj e koalicionit të të vullnetshmëve, i cili po planifikon të vendosë trupa në Ukrainë si pjesë e çdo zgjidhjeje paqeje.
Me trupat britanike që do të shërbejnë së bashku me homologët e tyre evropianë dhe me trupat amerikane që mungojnë, investimi i fondeve të BE-së në Mbretërinë e Bashkuar shihet si një mundësi për të rritur sigurinë rreth misionit më të gjerë.
Diplomatët britanikë thuhet se janë në bisedime me përfaqësues të grupit të BE-së, por po inkurajohen të rrisin kontaktet e tyre me Komisionin Evropian dhe Parlamentin Evropian, ku Franca ka një prani të fortë në komitetet e fokusuara në siguri. /Telegrafi/