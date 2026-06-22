Fotoja e ditës: Gjyshja 100-vjeçare që emocionoi botën duke brohoritur për Messin në natën historike të Argjentinës
Fitorja 2-0 e Argjentinës ndaj Austrisë në Kupën e Botës 2026 nuk solli vetëm një tjetër rekord historik për Lionel Messin, por edhe një moment prekës që pushtoi rrjetet sociale.
Ndërsa Messi shënonte dy gola dhe bëhej golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës së Botës, kamerat në stadiumin e Dallasit kapën një tifoze të veçantë në tribuna.
Bëhej fjalë për një gjyshe 100-vjeçare, e veshur me fanellën e Argjentinës, e cila po ndiqte me emocion paraqitjen e idhullit të saj. Pamjet e saj u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale dhe u kthyen në një nga momentet më të komentuara të mbrëmjes.
Ajo mbante në duar një pankartë të thjeshtë, por shumë domethënëse, ku shkruhej: “100-year-old Messi fan” (Tifoze 100-vjeçare e Messit).
📸 - This 100 year old Messi fan has experienced:
• World War II
• Korean War
• Cold War
• 9/11
• Titanic
• Apollo 11 Moon Landing
• Hiroshima and Nagasaki bombings
• Maradona winning the World Cup
• Messi winning the World Cup
• First iPhone
• Artificial Intelligence… pic.twitter.com/f7g7EekQZ5
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 22, 2026
Prania e saj në tribuna preku miliona tifozë në mbarë botën, të cilët e panë si simbol të dashurisë së pakushtëzuar për futbollin dhe për Lionel Messin.
Për gjyshen argjentinase, mbrëmja u bë edhe më e veçantë, pasi pati mundësinë të shihte nga afër një tjetër paraqitje historike të kapitenit të Argjentinës.
Buzëqeshja e saj dhe emocionet që shfaqi gjatë ndeshjes shkaktuan reagime të shumta në rrjetin social X, ku shumë përdorues e cilësuan atë si "tifozen e vërtetë të Kupës së Botës".
Fjalët e Lionel Messit pasi theu rekordin e golave në Kupën e Botës telegrafi.com
Në një natë kur Messi shkroi histori me golat e tij, gjyshja 100-vjeçare fitoi zemrat e tifozëve në mbarë botën me pasionin dhe përkushtimin e saj ndaj futbollit. /Telegrafi/