Formacionet zyrtare, Portugali – Kongo: Martinez zbret me të gjithë artilerinë e rëndë
Portugalia do ta nis fushatën e saj të Kampionatit Botëror 2026 ndaj Republikës së Kongos, ndeshje kjo që do të nis me fillim nga ora 19:00.
Dy kombëtaret tashmë kanë publikuar formacionet zyrtare, me përzgjedhësin Roberto Martinez që ka vendosur të futet në fushë me të gjithë artilerinë e rëndë.
Te Portugalia vëmendja kryesore është te Cristiano Ronaldo i cili po luan Botërorin e tij të fundit dhe në këtë sfidë do të ndihmohet nga Pedro Neto dhe Bernardo Silva.
As nossas cores para a estreia no Mundial 2026 👕🏆 #VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0QqAEbl31P
— Portugal (@selecaoportugal) June 17, 2026
Në mbrojtje, Martinez i ka besuar dyshes Tomas Araujo dhe Renato Veiga në mungesë të liderit Ruben Dias që ende po vuan nga një lëndim.
Nga ana tjetër Republika e Kongos e nis me emra si Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe dhe Yoane Wissa.
Formacionet zyrtare:
Portugalia: Costa, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes, Fernandes, Neves, Vitinha, Silva, Ronaldo, Neto
Repbulika e Kongos: Mpasi Nzau, Masuaku, Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Mukau, Moutoussamy, Kayembe, Bakambi, Wissa.