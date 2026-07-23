Gjenerali iranian pretendon se askush nuk e di se ku prodhohen raketat iraniane
Zëdhënësi i lartë i Forcave të Armatosura të Iranit, gjeneral brigade Abolfazl Shekarchi, deklaroi se kundërshtarët e Iranit, pavarësisht përdorimit të të gjitha mjeteve të zbulimit dhe spiunazhit, ende nuk kanë arritur të zbulojnë vendndodhjet ku vendi prodhon raketat e tij.
Shekarchi i bëri këto komente gjatë një takimi me aktivistë të Këshillit për Koordinimin e Zhvillimit Islamik. Duke folur për atë që e quajti "lufta e dytë e imponuar", ai tha se kundërshtarët besonin se mund ta shkatërronin ushtrinë e Republikës Islamike brenda shtatë ditësh dhe ta ndanin Iranin gjatë javës pasuese.
Duke iu referuar operacioneve ushtarake iraniane "Premtimi i Vërtetë 1" dhe "Premtimi i Vërtetë 2", si dhe stërvitjeve "Eqtedar" ("Autoriteti"), gjenerali tha se Irani ka krijuar një bazë të gjerë objektivash që përfshin pozicione të ndjeshme të kundërshtarëve, raportojnë mediat.
Ai shtoi se udhëheqësi suprem i Iranit, ajatollah Ali Khamenei, kishte qenë plotësisht i përgatitur për një "luftë të tretë të imponuar".
Sipas tij, planet përfshinin edhe zëvendësimin e drejtuesve ushtarakë në rast se ai ose komandantë të tjerë të lartë do të vriteshin.
"Amerikanët përdorën kundër Iranit çdo armë që kishin rezervuar për Luftën e Tretë Botërore, por nuk arritën të na mposhtnin", deklaroi Shekarchi.
Ai pretendoi gjithashtu se një qendër e madhe përpunimi të dhënash, e ngritur në Emiratet e Bashkuara Arabe më shumë se 20 vjet më parë me mbështetjen e SHBA-së, vendeve evropiane dhe, sipas tij, "aktorëve sionistë", kishte për qëllim kontrollin e Azisë Perëndimore dhe rajoneve përreth, por se përpjekjet shumëvjeçare u shkatërruan gjatë konfliktit.
Sipas Shekarchit, kundërshtarët humbën rreth 14 baza kryesore strategjike dhe tri baza ndihmëse në rajon, çka, sipas tij, përfaqëson dështimin e investimeve ushtarake të më shumë se pesë dekadave. Ai përsëriti se shërbimet e huaja të inteligjencës "nuk e dinë ende se ku Irani prodhon raketat e tij".
Në fund të fjalimit, gjenerali tha se objektivi strategjik i Forcave të Armatosura të Iranit mbetet largimi i plotë i ushtrisë amerikane nga Azia Perëndimore, duke shtuar se "regjimi sionist do të pushojë së ekzistuari sapo të arrihet ky qëllim". /Telegrafi/