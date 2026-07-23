Rubio: Trump e bëri botën më të sigurt duke u përballur me Iranin
Marco Rubio ka përsëritur pretendimet e SHBA-së se Irani synonte të dyfishonte rezervat e tij në mënyrë që të ndërtonte një armë bërthamore.
Duke folur në margjinat e takimit vjetor të ministrave të jashtëm të ASEAN-it në Filipine, Sekretari i Shtetit i SHBA-së vlerësoi presidentin amerikan, Donald Trump, për bërjen e asaj që "presidentët e tjerë duhet ta kishin bërë më parë".
Ai thotë se bota është një "vend më i sigurt" në këtë mënyrë.
Rubio deklaroi se tani Irani po “lutet çdo ditë” që të arrijë një marrëveshje, por problemi është se ata ose duan ta “prishin atë... ose ta ndryshojnë”.
Pastaj ai paralajmëroi vendin se "çdo natë çmimi rritet gjithnjë e më shumë" dhe çmimi do të vazhdojë në këtë trajektore "derisa ata të vijnë në vete".
"Irani nuk është qartësisht i gatshëm të bëjë një marrëveshje, të paktën jo një që ata janë të gatshëm ta zbatojnë", vazhdoi Rubio. /Telegrafi/