Formacionet zyrtare, Paraguai – Francë: ‘Gjelat’ vetëm me një ndryshim nga ndeshja me Suedinë
Kombëtarja e Francës do të përballet me atë të Paraguait me fillim nga ora 23:00 në kuadër të fazës së 1/8 së finales në Kampionatin Botëror 2026.
Të dy përzgjedhësit Didier Deschamps dhe Gustavo Alfaro kanë vendosur të futen në fushë me lojtarët më të mirë në dispozicion.
‘Gjelat’ në këtë ndeshje do të vuajnë mungesën e mesfushorit Aurelien Tchouamenit, i cili nuk do të jetë në gjendje të luajë shkaku i disa shqetësimeve muskulore.
Në vend të tij është inkuadruar Manu Kone, i cili do të jetë partner i Adrien Rabiot.
Faza e mbrojtjes dhe e sulmit në ndërkohë kanë mbetur të pandryshuara si në ndeshjen e kaluar ndaj Suedisë.
Formacionet zyrtare:
Paraguai: Gill; Caceres, Velazuqez, Gomez, Alderete, Alonso; Gomez, Cubas, Galarza, Almiron; Enciso.
🇵🇾🇫🇷 Paraguai e França escalados!
Paraguai no 5-4-1. Vem pra retranca histórica. pic.twitter.com/srW2a9Rfb2
— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 4, 2026
Franca: Maignan; Digne, Saliba, Upamecano, Kounde; Rabiot, Kone; Barcola, Olise, Dembele; Mbappe.