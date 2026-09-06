Formacionet zyrtare: Malisheva dhe Gjilani gati për super duelin
Malisheva dhe Gjilani kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për përballjen e tyre në kuadër të xhiros së katërt të Superligës së Kosovës.
Të dyja skuadrat kanë bërë zgjedhjet e tyre për këtë takim, me trajnerët që kanë vendosur të startojnë me lojtarët më të gatshëm.
Malisheva do ta nisë ndeshjen me këtë formacion:
Malisheva: Avdyli; Pira, Skovgaard, Kryeziu (C), Bajraktari; Vitija, Ferati, Xhylani; Isgandari, Uka, Ibishi;
Në anën tjetër, Gjilani do të startojë me:
Gjilani: Coric; Thaqi, Limani, Krivanjeva, Jashari; Potoku, Boshnjaku, Namani; Tolaj, Bilalli, Rrahmani:
Të dyja skuadrat synojnë të marrin rezultat pozitiv nga kjo përballje, ndërsa pritet një duel interesant në kuadër të xhiros së katërt të Superligës së Kosovës. /Telegrafi/
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