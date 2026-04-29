Formacionet zyrtare, Atletico Madrid - Arsenal: Simeone dhe Arteta me nga 11 'luftëtarë' në fushë
Atletico Madrid dhe Arsenali takohen sonte në gjysmëfinalen e parë të Ligës së Kampionëve, me dy trajnerët që kanë konfirmuar formacionet startuese për këtë përballje.
Diego Simeone i beson eksperiencës së Kokës dhe Griezmannit, teksa në repartin ofensiv Atletico starton edhe me Julián Álvarez dhe Ademola Lookman.
Te Arsenali, Mikel Arteta ka vendosur të nisë nga minuta e parë me një formacion të balancuar, ku në vijën e mesit janë Odegaard, Zubimendi dhe Rice, ndërsa në sulm aktivizohen Madueke, Gyökeres dhe Martinelli.
pic.twitter.com/fe0ww7nz3O
— Atlético de Madrid (@atletienglish) April 29, 2026
Dy skuadrat janë përballur tri herë në ndeshje zyrtare: në gjysmëfinalet e Ligës së Evropës 2017/18 (Atletico kaloi tutje) dhe së fundmi në këtë edicion të Ligën e Kampionëve, ku Arsenali fitoi 4-0 në fazën e grupeve.
Ndeshja do të gjykohet nga holandezi Danny Makkelie.
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman, Griezmann, Julian Alvarez.
Our starting XI to take on Arsenal ❤️🤍 pic.twitter.com/1cezelHOUC
— Atlético de Madrid (@atletienglish) April 29, 2026
Arsenal: Raya, White, Gabriel, Saliba, Hincapié, Odegaard, Zubimendi, Rice, Madueke, Gyökeres, Martinelli.
🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔘
😤 Saliba and Gabriel holding it down
©️ Odegaard leading the fight
⚡️ Martinelli returns to the XI
Let's make our mark, Gunners ✨
— Arsenal (@Arsenal) April 29, 2026
/Telegrafi/