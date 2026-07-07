Formacionet zyrtare, Argjentinë – Egjipt: Scaloni vjen me disa ndryshime të vogla
Kombëtarja e Argjentinës do të përballet me atë të Egjiptit në kuadër të fazës së 1/8 së finales në Kampionatin Botëror me fillim nga ora 18:00.
Argjentinasit vijnë në këtë fazë pas fitores së mundimshme me rezultat 3-2 ndaj Kepit të Gjelbër, ndërsa Egjipti pasi triumfuan në penallti ndaj Australisë.
Të dy përzgjedhësit Lionel Scaloni dhe dhe Hossam Hassan kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për këtë ndeshje.
Te Argjentina për dallim nga ndeshja me Kepin e Gjelbër nga minuta e parë në sulm starton Julian Alvarez, i cili zë vendin e Latuaro Martinez në formacion.
Nicolas Tagliafico gjithashtu starton si titullar në krahun e majtë, duke zënë vendin e Facundo Medinës.
Formacionet zyrtare:
Argjentinë: Martinez, Molina, Romero, Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Paredes, Fernandez; Messi, Alvarez.
🇦🇷 ARGENTINA vs EGYPT 🇪🇬
Starting XI's confirmed! ✅ pic.twitter.com/vEs5YmQHwQ
— EuroFoot (@eurofootcom) July 7, 2026
Egjipt: Shobeir; Hafez, Rabia, Ibrahim, Hany; Hassan, Lasheen, Attia, Ashour; Ziko, Salah.