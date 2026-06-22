Formacionet zyrtare, Argjentinë - Austri: Messi luan nga minuta e parë
Gjithçka është gati për derbin e Grupit J në Kupën e Botës 2026, ku Argjentina dhe Austria do të përballen në një ndeshje që mund të vendosë fatin e vendit të parë në grup.
Të dyja kombëtaret e nisën me fitore turneun dhe synojnë të hedhin një hap të madh drejt kualifikimit në fazën tjetër.
Për Argjentinën, nga minuta e parë do të luajë edhe kapiteni Lionel Messi, i cili do të udhëheqë repartin ofensiv së bashku me Lautaro Martinez dhe Thiago Almada.
Te Austria ka disa ndryshime me ndeshjen e parë, ndërsa sulmin do ta udhëheqë Michael Gregoritsch.
Ndeshja pritet me interes të madh, pasi fituesi do të marrë kryesimin e vetëm të Grupit J dhe do t’i afrohet ndjeshëm kualifikimit në fazën me eliminim direkt.
Argjentina: E. Martinez, Molina, Romero, L. Martinez, Medina, Enzo Fernandez, De Paul, Mac Allister, Almada, Messi, Lautaro Martinez.
Austrisa: A. Schlager, Danso, Posch, Alaba, X. Schlager, Seiwald, Sabitzer, Schmid, Laimer, Wanner, Gregoritsch.
/Telegrafi/