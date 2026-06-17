Formacionet zyrtare, Angli - Kroaci: Tuchel i beson Kane, Dalic veteranëve
Gjithçka është gati për përballjen mes Anglisë dhe Kroacisë, me dy kombëtaret që do të zbresin në fushë për ndeshjen e tyre debutuese në Kupën e Botës 2026.
Përzgjedhësi i Anglisë, Thomas Tuchel, ka vendosur t’i besojë kapitenit Harry Kane në majën e sulmit, ndërsa pas tij do të veprojnë Jude Bellingham, Noni Madueke dhe Anthony Gordon.
Në mesfushë startojnë Declan Rice dhe Elliot Anderson, ndërsa mbrojtja udhëhiqet nga John Stones.
🔜🏴🆚🇭🇷 pic.twitter.com/VZHlJkKfRu
— England (@England) June 17, 2026
Në anën tjetër, Kroacia e Zlatko Dalić vazhdon të mbështetet te përvoja e legjendës Luka Modrić.
Mesfushori 40-vjeçar do të udhëheqë skuadrën në debutimin botëror, i mbështetur nga Perišić, Baturina dhe Pašalić në repartin ofensiv.
Pritet një duel spektakolar mes dy përfaqësueseve që synojnë ta nisin me fitore rrugëtimin e tyre në Botërorin e Amerikës së Veriut.
Anglia: Pickford – James, Stones, Konsa, O'Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane.
Kroacia: Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, Modrić, P. Sučić, Perišić – Mario Pašalić, Baturina – Musa.
/Telegrafi/