Ford Transit City i ri është një furgon elektrik i synuar për shpërndarjet urbane
Ford ka zbuluar një shtesë të re në linjën e saj të Transit në formën e Ford Transit City, një furgon tërësisht elektrik, i prodhuar në Kinë, i projektuar për të mbushur një vend specifik për një automjet shpërndarjeje urbane me specifikime të thjeshta dhe mjaftueshëm autonomi për të përballuar një ditë pune në qytet.
I ndërtuar në bashkëpunim me partnerin kinez të Ford, Jianling, Transit City bazohet në një platformë unike që nuk ndahet me asnjë model tjetër në linjën evropiane të Ford, megjithëse një variant Jianling është tashmë i disponueshëm në Kinë.
Transit City ka një bateri 56kWh, dhe ndërsa kjo duket e vogël, objektivi i Ford për autonomi prej rreth 160 miljesh duhet të jetë i mjaftueshëm për llojin e përdoruesve që kompania synon me modelin e saj të ri, transmeton Telegrafi.
Sipas të dhënave të vetë Ford, distanca mesatare ditore e përshkuar nga përdoruesit ekzistues të furgonëve elektrikë është më pak se 70 milje, kështu që Transit City duhet të jetë më shumë se i aftë të ofrojë në këtë drejtim.
Fuqia vjen nga një motor elektrik me 148 kuaj fuqi që vë në lëvizje rrotat e përparme, ndërsa pamja e përgjithshme është e pastër, me një pjesë të përparme të lëmuar dhe zbukurime aerodinamike të rrotave.
Do të ofrohen tre lloje karrocerie: një furgon panel L1H1, një variant më i madh L2H2 plus një kabinë shasie, e cila është e para për një furgon Ford me madhësi mesatare.
Ky i fundit do të jetë i synuar për autoritetet komunale dhe ata që kanë nevojë për një marrëveshje më fleksibile, dhe do të ketë konvertime në stilin e kamionit dhe Luton nga furnizuesit ekzistues.
Për furgonin L1H1, ka një ngarkesë prej 1,085 kg dhe hapësirë dyshemeje për tre paleta Euro, ndërsa versioni L2H2 mund të mbajë deri në 1,275 kg dhe ka një vëllim ngarkese prej 8.5 metrash kub me tre metra gjatësi ngarkese në ofertë.
Për momentin nuk ka plane për të zgjeruar gamën përtej versioneve të lançimit, kështu që mos prisni një variant pasagjerësh ose taksie së shpejti.
Brenda, Transit City do të vijë në një nivel të vetëm pajisjesh për ta mbajtur gjithçka të thjeshtë. Ai përmban një ekran me prekje 12 inç me Apple CarPlay dhe Android Auto, ndërsa ndezja pa çelës, ajri i kondicionuar, një ulëse shoferi me ngrohje, sensorë parkimi përpara dhe prapa dhe një kamerë kthimi mbrapsht janë të gjitha të përfshira.
Sistemi i fuqisë do të ofrojë drejtim me një pedale për lehtësi përdorimi, ndërsa intervalet e shërbimit prej dy vitesh ose 25,000 miljesh do të ndihmojnë në mbajtjen e kostove të mirëmbajtjes të ulëta.
Shpejtësia e karikimit është modeste, por në përputhje me llojin e përdorimit për të cilin është projektuar Transit City. Shkalla maksimale e karikimit DC është vetëm 87kW dhe mesatarisht 67kW, kështu që një karikim 10-80 përqind do të zgjasë rreth 33 minuta, ndërsa 30 milje autonomi mund të shtohen në rreth 10 minuta.
Shumicën e kohës, furgoni është projektuar të karikohet në depo, gati për një ditë pune. Si rezultat, karikimi trefazor 11kW është i instaluar si standard, dhe kjo mund ta çojë baterinë nga 10-80 përqind në katër orë e gjysmë.
Porositë për Ford Transit City do të merren së shpejti, me çmimet që pretendohet të jenë midis versioneve elektrike të Transit Courier më të vogël dhe Transit Custom të mesëm. Dorëzimet pritet të fillojnë para fundit të vitit. /Telegrafi/