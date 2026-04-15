Forcat ukrainase kanë rimarrë kontrollin e gati 50 km² në mars – thotë Komandanti i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës
Forcat ruse kanë intensifikuar operacionet ofensive në pothuajse të gjithë vijën e frontit, ndërsa Forcat Mbrojtëse të Ukrainës po kryejnë mbrojtje aktive dhe rifituan kontrollin e pothuajse 50 kilometrave katrorë territor në mars.
Kjo sipas Ukrinform, kjo u deklarua nga Komandanti i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës, Gjenerali Oleksandr Syrskyi, në një postim në Facebook.
"Ne duhet të kapim iniciativën strategjike, prandaj po kryejmë mbrojtje aktive. Falë kësaj, në mars trupat tona rifituan kontrollin mbi gati 50 kilometra katrorë territor që ishte pushtuar nga armiku", ka thënë ai, përcjell Telegrafi.
Sipas Syrskyi, Rusia vazhdon të pësojë humbje të konsiderueshme, por nuk ka braktisur planet për të pushtuar Ukrainën.
"Detyrat tona kryesore janë të shkatërrojmë armikun, të ndalojmë përparimin e tyre, të godasim pozicionet e pasme ruse, duke përfshirë edhe thellë brenda territorit të tij, dhe të mbrojmë qiellin mbi qytetet dhe qytezat tona", theksoi ai.
Ai vuri në dukje se Rusia ka intensifikuar veprimet ofensive për shkak të ndryshimeve sezonale dhe po i kryen ato përgjatë pothuajse të gjithë vijës së frontit prej 1,200 kilometrash.
Luftimet më intensive në mars u zhvilluan në sektorët Oleksandrivka, Pokrovsk, Kostiantynivka dhe Lyman.
Ai raportoi se në mars, aftësitë ukrainase të Goditjes së Thellë goditën 76 objektiva të tilla, duke përfshirë 15 objekte të rafinimit të naftës.
Syrskyi gjithashtu mori raporte mbi mobilizimin dhe rekrutimin, logjistikën, fortifikimin e linjave mbrojtëse, trajnimin dhe rikuperimin e gatishmërisë luftarake dhe disiplinën ushtarake.
Ai theksoi gjithashtu se një qasje e re në luftën moderne me dronë është ndërtimi i rrugëve nëntokësore për lëvizjen e trupave dhe pajisjeve ushtarake, një qasje e zbatuar në mënyrë efektive nga Forcat e Sulmit Ajror.
Komandanti i Përgjithshëm përshkroi detyrat për periudhën e ardhshme dhe falënderoi ushtarët ukrainas për qëndrueshmërinë dhe përkushtimin e tyre.
Siç është raportuar më parë nga Ukrinform, në mars, humbjet e personelit rus u rritën me 29% krahasuar me shkurtin për shkak të sulmeve të kryera nga Forcat e Sistemeve Pa Pilot të Ukrainës. /Telegrafi/