Florent Hadergjonaj po zhvillon sezonin e jetës me Alanyaspor – supergol dhe dy asistime në fitoren e radhës
Mbrojtësi i krahut, Florent Hadergjonaj, ishte protagonist absolut në fitoren e Alanyaspor ndaj Kocaelispor me rezultat 5-0, në kuadër të javës së 27-të në Superligën e Turqisë.
Mbrojtësi e hapi takimin me një gol në minutën e 26-të, pas një goditjeje të bukur dhe të saktë nga rreth 25 metra.
Vetëm pesë minuta më vonë, ai asistoi për golin e shënuar për 2-0 nga Hwang Ui-jo.
Në pjesën e dytë, mbrojtësi i Kosovës ishte sërish vendimtar, duke dhënë edhe një asistim për rezultatin 3-0, gol i realizuar nga Lima.
Alanyaspor shënoi edhe dy gola të tjerë deri në fund, në një ndeshje ku Hadergjonaj dhe Fidan Aliti luajtën për 90 minuta.
Për paraqitjen e tij të shkëlqyer, Hadergjonaj u vlerësua nga SofaScore si lojtari i ndeshjes me notën 8.5. Hadërgjonaj, këtë sezon në të gjitha garat ka 8 gola dhe 8 asistime.
Me këtë fitore, Alanyaspor ngjitet në kuotën e 31 pikëve, duke u renditur në pozitën e 10-të në tabelë. /Telegrafi/