Një analizë e re ka zbuluar fjalët që njerëzit në SHBA i shkruajnë më shpesh gabim kur i kërkojnë në Google, duke treguar se edhe fjalët e thjeshta shpesh shkaktojnë vështirësi.

Ekspertët e faqes “Word Unscrambler” kanë analizuar të dhënat e kërkimeve në Google dhe kanë identifikuar disa nga fjalët më problematike për përdoruesit.

Sipas rezultateve, këto janë disa nga fjalët më të kërkuara në formë të gabuar:

“definitely” (definitivisht) – më e keqshkruara në SHBA

“separate” (veçoj / ndaj)

“necessary” (i nevojshëm)

“believe” (besoj)

“through” (përmes)

“business” (biznes)

“tomorrow” (nesër)

“beautiful” (i bukur)

“neice” në vend të “niece” (mbesë)

“restaurant” (restorant)

Ekspertët thonë se këto fjalë janë të vështira për shkak të:

shkronjave të heshtura,

rregullave të pazakonta të drejtshkrimit,

dhe kombinimeve të dyfishta të shkronjave.

Ata gjithashtu theksojnë se përdorimi i autocorrect dhe teknologjisë mund të ndikojë në dobësimin e aftësive të drejtshkrimit, sepse njerëzit mbështeten gjithnjë e më shumë te pajisjet për korrigjim automatik.

Megjithatë, ekspertët shtojnë se gabimet në shkrim nuk do të thonë mungesë aftësie, por shpesh thjesht tregojnë kompleksitetin e gjuhës angleze. /Telegrafi/

