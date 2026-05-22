Fjalët më të shkruara gabim në kërkimet në Google
Një analizë e re ka zbuluar fjalët që njerëzit në SHBA i shkruajnë më shpesh gabim kur i kërkojnë në Google, duke treguar se edhe fjalët e thjeshta shpesh shkaktojnë vështirësi.
Ekspertët e faqes “Word Unscrambler” kanë analizuar të dhënat e kërkimeve në Google dhe kanë identifikuar disa nga fjalët më problematike për përdoruesit.
Sipas rezultateve, këto janë disa nga fjalët më të kërkuara në formë të gabuar:
“definitely” (definitivisht) – më e keqshkruara në SHBA
“separate” (veçoj / ndaj)
“necessary” (i nevojshëm)
“believe” (besoj)
“through” (përmes)
“business” (biznes)
“tomorrow” (nesër)
“beautiful” (i bukur)
“neice” në vend të “niece” (mbesë)
“restaurant” (restorant)
Ekspertët thonë se këto fjalë janë të vështira për shkak të:
shkronjave të heshtura,
rregullave të pazakonta të drejtshkrimit,
dhe kombinimeve të dyfishta të shkronjave.
Ata gjithashtu theksojnë se përdorimi i autocorrect dhe teknologjisë mund të ndikojë në dobësimin e aftësive të drejtshkrimit, sepse njerëzit mbështeten gjithnjë e më shumë te pajisjet për korrigjim automatik.
Megjithatë, ekspertët shtojnë se gabimet në shkrim nuk do të thonë mungesë aftësie, por shpesh thjesht tregojnë kompleksitetin e gjuhës angleze. /Telegrafi/