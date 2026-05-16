Çifti kthen dasmën në ndeshje mundjeje, humbësi bën punët e shtëpisë për gjithë jetën
Një çift në Kinën jugperëndimore zgjodhi një mënyrë unike për të festuar dasmën e tyre duke e shndërruar atë në një ndeshje mundjeje profesionale, ku humbësi pranoi të bënte punët e shtëpisë për gjithë jetën.
Dhëndri, He Yinsheng, një mundës profesionist, e organizoi eventin me gruan e tij në një hotel.
Në vend të një skene tradicionale dasme, çifti ngriti një arenë mundjeje.
Një ekran i madh shfaqi një poster dramatik të titulluar "Dhëndri kundër Nuses".
Ndeshja ndiqte një rregull të thjeshtë që pala humbëse do të merrte përgjegjësinë për punët e shtëpisë.
Të ftuarit e ndoqën nga afër, plotësisht të përqendruar.
Ndërsa eventi arriti në fazën e tij përfundimtare, nusja dhe dhëndri hynë në ring. E mbështetur nga turma, nusja mori shpejt kontrollin e ndeshjes. Ajo shmangu sulmet e dhëndrit dhe e rrëzoi atë. /Telegrafi/