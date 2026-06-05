Në lagjen Rancho Sahuarita në shtetin amerikan të Arizonës, një ari i egër është parë duke u ngjitur në një pemë pranë një shtëpie, duke tërhequr vëmendjen e banorëve lokalë.

Banorët njoftuan autoritetet, ndërsa policia dhe shërbimet e Arizona Game and Fish Department ndërhynë menjëherë.

Ariu u gjet në majë të pemës, ku qëndronte i qetë dhe dukej sikur po flinte.

Për ta larguar në mënyrë të sigurt, kafsha u qetësua me anestezi dhe më pas u zbrit nga pema nga ekipet e shpëtimit.

Autoritetet konfirmuan se ariu nuk u lëndua dhe do të zhvendoset në një zonë më të përshtatshme për habitatin e tij natyror.

Sipas zyrtarëve lokalë, rastet e shfaqjes së arinjve në zonat e banuara po shtohen për shkak të mungesës së ushqimit në natyrë dhe pranisë së mbeturinave në lagje. /Telegrafi/

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