E keni dëgjuar në filmat horror, por e dini nga vjen ky tingull rrëqethës?
Një nga tingujt më të frikshëm dhe misteriozë që dëgjohet shpesh në filmat horror nuk krijohet nga një efekt kompjuterik, por nga një instrument muzikor i pazakontë i quajtur “Waterphone”.
Instrumenti përbëhet nga një enë metalike që përmban ujë dhe një sërë shufrash metalike me gjatësi të ndryshme. Kur shufrat goditen ose fërkohen, ato prodhojnë tinguj të lëkundshëm, të çuditshëm dhe të zgjatur, të cilët krijojnë një atmosferë të frikshme dhe thuajse të mbinatyrshme.
“Waterphone” u shpik nga muzikanti dhe krijuesi amerikan Richard Waters në fund të viteve 1960. Fillimisht instrumenti ishte një krijim eksperimental, por me kalimin e kohës u bë një mjet i preferuar për kompozitorët e muzikës së filmave.
Tingulli i tij karakteristik është përdorur në disa prej filmave më të njohur të kinemasë, përfshirë “Poltergeist”, “The Matrix” dhe “Alien”, si dhe në dhjetëra filma të tjerë horror dhe thriller.
Ajo që e bën “waterphone”-in veçanërisht të përshtatshëm për filmat horror është fakti se tingulli i tij është i vështirë për t'u parashikuar. Ndryshimet e ujit brenda instrumentit ndikojnë në mënyrën se si vibrojnë shufrat metalike, duke krijuar tinguj që duken sikur nuk vijnë nga një instrument tradicional.
Për këtë arsye, “waterphone” është shndërruar në një nga armët më të veçanta të industrisë së filmit për të krijuar tension, frikë dhe ndjesinë se diçka e pazakontë është pranë.
Pra, herën tjetër kur një tingull i çuditshëm t’ju shkaktojë mornica gjatë një filmi horror, ka shumë gjasa që pas tij të fshihet pikërisht ky instrument i pazakontë. /Telegrafi/