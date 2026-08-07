Politikania zelandeze shfaqet nga banjoja në takimin online
Një moment i pazakontë ka ndodhur gjatë një takimi online të Këshillit të Qytetit të Dunedinit në Zelandën e Re, ku kryetarja e bashkisë u lidh përmes platformës Zoom nga banjoja.
Gjatë takimit, në pamje u shfaqën rrobat e larjes në sfond, duke bërë që disa këshilltarë ta pyesnin për vendin nga ku ishte kyçur.
Megjithatë, këshilltarja Joe Gayler u shqetësua më shumë për kamerën e saj dhe pyeti “A më shihni mua?”
Gayler, e zgjedhur në maj të vitit 2026, ka deklaruar më herët se synon të “udhëheqë përmes shembullit personal”, sipas profilit të saj në faqen zyrtare të këshillit të qytetit.
Incidenti është bërë viral në rrjetet sociale, duke nxitur reagime dhe komente për mënyrën joformale të pjesëmarrjes në takimet zyrtare online. /Telegrafi/
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