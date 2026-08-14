Me sytë e lidhur, thyen rekordin botëror të montimit të "Mr. Potato Head"
Një burrë nga Kentaki vendosi një lidhëse mbi sy dhe arriti të montojë lodrën Mr. Potato Head në kohën rekord prej 7,92 sekondash.
Conor Shea theu rekordin për kohën më të shpejtë të montimit të Mr. Potato Head me sy të lidhur, rekord që më parë mbahej nga gjermani Andre Ortolf, një rekordmen i serialit, i cili e kishte realizuar këtë sfidë për 12,11 sekonda.
“Vitin e kaluar, pas disa pijeve dhe disa kërkimeve në Google, mësova se ‘koha më e shpejtë për të montuar Mr. Potato Head me sy të lidhur’ është, për arsye që ende nuk i kuptoj plotësisht, një rekord botëror. Tani jam mbajtësi i Rekordit Botëror Guinness”, shkroi Shea në rrjetet sociale.
Shea tha se përpjekja e tij për të vendosur rekordin kishte për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për sindromën Usher, një çrregullim gjenetik që shkakton humbje të dëgjimit dhe, përfundimisht, verbëri.
Ai i tha Guinness World Records se dëshironte të dëshmonte se njerëzit me këtë gjendje mund të arrijnë ende gjëra të jashtëzakonshme. /Telegrafi/