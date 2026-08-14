Qeni me pizhame shikon filmin e preferuar vizatimor, pamje tepër e ëmbël
Golden retrieverja Pearl ka një mënyrë mjaft të veçantë dhe zbavitëse për t’u çlodhur. E veshur me pizhame me motive rosash, ajo ulet para një iPad-i dhe zhytet plotësisht në shikimin e filmit të saj të preferuar të animuar, “Minionët”.
Në pamjet e publikuara, Pearl qëndron e qetë dhe ndjek me vëmendje çdo gjë që ndodh në ekran. Ajo nuk leh, nuk shpërqendrohet dhe nuk e largon shikimin nga filmi.
Shprehja serioze e fytyrës, e kombinuar me pizhamet me motive rosash, e bën skenën edhe më argëtuese.
Pronarja e saj bëri shaka duke pyetur nëse Pearl tashmë është bërë një “fëmijë i iPad-it”, ndërsa tregoi se qeni i saj e adhuron filmin “Minionët”.
Duke gjykuar nga përqendrimi i plotë përballë ekranit, duket se Pearl e ka gjetur tashmë argëtimin e saj të preferuar. Pamjet e retrieveres janë kthyer në një moment të këndshëm dhe zbavitës për përdoruesit e rrjeteve sociale. /Telegrafi/