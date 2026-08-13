Një lëvizje e gabuar në shah i kushtoi rreth 1.5 milion dollarë
Mjeshtri i madh rus i shahut, Ian Nepomniachtchi, ka përjetuar një nga gabimet më të kushtueshme të karrierës së tij, pasi një lëvizje e gabuar në ndeshjen vendimtare i kushtoi eliminimin nga turneu.
Nepomniachtchi, i cili konsiderohet ndër shahistët më të mirë në botë, lëvizi një nga figurat në një fushë të gabuar në një moment vendimtar të përballjes. Gabimi i tij u shfrytëzua menjëherë nga kundërshtari, duke i dhënë fund ndeshjes në favor të këtij të fundit.
Humbja ishte veçanërisht e dhimbshme për shahistin rus për shkak të pasojave financiare. Sipas raportimeve, gabimi i kushtoi atij mundësinë për të fituar rreth 1.5 milionë dollarë.
Një fitore në këtë përballje do t’i mundësonte Nepomniachtchit të avanconte në fazën tjetër të turneut dhe të vazhdonte garën për çmimin e madh.
Rasti tregon edhe një herë se sa vendimtare mund të jetë një lëvizje e vetme në shahun e nivelit të lartë, ku një gabim i vogël mund të ndryshojë brenda pak sekondash rezultatin e një ndeshjeje dhe fatin e një turneu. /Telegrafi/