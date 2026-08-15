Kopshtari luan me pandat sikur të ishin fëmijët e tij
Një video që po tërheq vëmendjen në rrjetet sociale tregon një kopshtar duke luajtur me disa panda, të cilat duket se nuk duan të ndahen prej tij.
Në pamjet e publikuara, pandat i afrohen vazhdimisht kopshtarit dhe i kapen pas, duke e bërë të vështirë për të që të largohet. Sjellja e tyre ka shkaktuar reagime të shumta nga shikuesit.
Kopshtari duket tepër i qetë dhe i përkushtuar teksa luan me kafshët, duke krijuar një skenë që ngjan më shumë me një prind që kujdeset për fëmijët e tij.
Videoja është bërë virale pikërisht për shkak të këtij momenti të veçantë, ndërsa shumë përdorues i kanë përshkruar pandat si “shokët më ngjitës” që nuk e pranojnë lehtë fjalinë: “Duhet të iki.”
Pamjet kanë sjellë një moment të këndshëm dhe argëtues për mijëra përdorues të rrjeteve sociale. /Telegrafi/