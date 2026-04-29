Fjalët e Joshuas pas caktimit të ‘luftës’ me Kristian Prengën
Boksieri britanik, Anthony Joshua do të përballet me shqiptarin Kristian Prenga këtë verë dhe ai tashmë ka thënë fjalët e para për këtë “luftë”.
Kjo do të jetë ndeshja e parë e Joshuas që kur u rikthye në stërvitje pas një aksidenti tragjik me makinë që i mori jetën dy miqve të tij të ngushtë në muajin dhjetor.
Nuk ka dyshim se AJ do të dëshirojë t’i bëjë krenarë miqtë e tij të ndjerë dhe e para nga “marrëveshja e tij për shumë ndeshje” përfshin një ndeshje me boksierin shqiptar të peshës së rëndë, Prengën.
Plus, nëse ai del fitues siç pritet, një betejë e shumëpritur britanike me Tyson Furyn është e afërt, me revistën Ring që raporton se përballja tani është një “punë e kryer”.
Joshua është padyshim favoriti kryesor për këtë përballje, pasi kundërshtari i tij shqiptar nuk është përballur kurrë me një emër të njohur.
Përveç kësaj, katër humbjet e vetme të Joshuas kanë ardhur kundër kundërshtarëve të respektueshëm - Andy Ruiz Jr, Oleksandr Usyk (dy herë) dhe një nga Daniel Dubois.
Megjithatë, Joshua do të duhet të jetë i kujdesshëm ndaj Prengës, pasi boksieri shqiptar është 1.88m i gjatë dhe ka një rekord mbresëlënës prej 20-1.
“Nuk është sekret që kam marrë pak kohë për t’u konsoliduar dhe rindërtuar për të qenë gati për t’u rikthyer në ring dhe sot është hapi tjetër në atë udhëtim”, ka thënë fillimisht Joshua pas caktimit të meçit me Prengën.
Kristian Prenga “trondit” botën e boksit: Joshua bëri gabim të rëndë që më zgjodhi mua si kundërshtar
“Jam i kënaqur që kam rënë dakord për një marrëveshje për shumë ndeshje duke filluar nga 25 korriku në mbretërinë e Arabisë Saudite”.
“Pres me padurim të garoj dhe të vazhdoj aty ku e lashë. Siç thashë, qiradhënësi do të mbledhë qiranë e tij. Kjo është e sigurt”, përfundoi boksieri britanik. /Telegrafi/