Fitore në sekondën e fundit, Portland dhe Charlotte kanë edhe një rast për Play-Off
Basketbollistët e Portlandit u kualifikuan për në play-off të NBA me një fitore 114:110 ndaj Phoenix.
Në një ndeshje shumë emocionuese, Portland, nën drejtimin e Deni Avdija, i cili shënoi 41 pikë, mundi Phoenix në fazën play-in dhe u kualifikua në raundin e parë të play-off, ku do të luajë kundër San Antonios.
Përveç 41 pikëve, Avdija arriti edhe 7 kërcime dhe 12 asistime, ndërsa Jrue Holiday ishte gjithashtu i shkëlqyer me 21 pikë. Në anën tjetër, Jalen Green shënoi 35 pikë dhe Devin Booker shënoi 22 pikë.
Në ndeshjen e dytë që u luajt mbrëmë, Charlotte mposhti Miamin me rezultatin 127:126 pas kohës shtesë.
Në këtë mënyrë, Charlotte mbeti në play-in, dhe për të hyrë në play-off, do të luajë kundër humbësit të duelit Philadelphia - Orlando.
Nga rruga, ndeshja u vendos në sekondat e fundit, saktësisht 4.7 sekonda para përfundimit të kohës shtesë kur LaMelo Ball e vendosi topin në shportë për 127:126, dhe Miami pati sulmin e fundit të ndeshjes kur Davion Mitchell u përpoq të shënonte një shportë për fitoren, por u bllokua nga Miles Bridges dhe kështu i solli fitoren ekipit të tij.
Në ndeshjen e dytë që u luajt mbrëmë, Charlotte mposhti Miamin me rezultatin 127:126 pas kohës shtesë. Në këtë mënyrë, Charlotte mbeti në play-in, dhe për të hyrë në play-off, do të luajë kundër humbësit të duelit Philadelphia - Orlando.
Nga rruga, ndeshja u vendos në sekondat e fundit, saktësisht 4.7 sekonda para përfundimit të kohës shtesë kur LaMelo Ball e vendosi topin në shportë për 127:126, dhe Miami pati sulmin e fundit të ndeshjes kur Davion Mitchell u përpoq të shënonte një shportë për fitoren, por u bllokua nga Miles Bridges dhe kështu i solli fitoren ekipit të tij. /Telegrafi/