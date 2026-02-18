“Fisnike, UÇK-ja është e pamposhtur”, publikohen pamje para nisjes së heroit Agim Ramadani në luftë
Jeton Ramadani ka publikuar pamje para nisjes së heroit Agim Ramandani në luftë, i cili dëgjohet duke folur për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës.
Në pamjet e publikuar nga Jeton Ramadani, i cili është djali i heroit Agim Ramadani, ky i fundit thotë se UÇK-ja është fisnike, është e pamposhtur.
“Fisnike, UÇK-ja është e pamposhtur.. Do të fitojmë...luftën do ta fitojmë...do ta fitojmë sigurt... Është në pyetje vetëm dita kur shpallet fitorja”, dëgjohet duke thënë heroi Agim Ramadani. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals