Fisnik Ademi i jep lamtumirën Beqir Beqirit: Ishte ikonë dhe adresë e përhershme e Teatrit Kombëtar
Aktori Fisnik Ademi ka reaguar në Facebook pas lajmit për ndarjen nga jeta të Beqir Beqirit, organizatorit dhe punëtorit shumëvjeçar të Teatrit Kombëtar të Kosovës.
Përmes një postimi të shkurtër, Ademi ka shprehur dhimbjen për humbjen e një prej njerëzve të rëndësishëm të këtij institucioni kulturor.
“Beqa ishte ikonë dhe adresë e përhershme e Teatrit Kombëtar”, ka shkruar aktori.
Në fund të mesazhit të tij të ndarë në Facebook theksoi: “Lamtumirë, Beqë. U prehsh në paqe".
Teatri Kombëtar i Kosovës më herët njoftoi për ndarjen nga jeta të Beqir Beqirit, duke e cilësuar atë si një punëtor të palodhur dhe një bashkëpunëtor të çmuar.
Kontributi i tij shumëvjeçar në organizimin dhe funksionimin e TKK-së do të mbetet pjesë e kujtesës së këtij institucioni dhe komunitetit artistik.
Lajmi për vdekjen e tij ka prekur kolegët dhe artistët, të cilët kanë shprehur respekt dhe mirënjohje për punën e tij ndër vite. /Telegrafi/