Finlanda raporton shkelje të dyshuara territoriale nga dronë
Ministria e Mbrojtjes e Finlandës raportoi të dielën një shkelje të dyshuar territoriale nga mjete ajrore pa pilot në juglindje të vendit.
Vendet fqinje, Estonia, Letonia dhe Lituania, më herët këtë javë thanë se disa dronë ukrainas ishin rrëzuar në territorin e tyre pasi kishin humbur rrugën gjatë sulmeve ndaj objekteve ruse të eksportit të naftës në bregdetin e Detit Baltik.
Ukraina ka shtuar sulmet me dronë ndaj rafinerive ruse të naftës dhe rrugëve të eksportit gjatë javëve të fundit, në një përpjekje për të dobësuar ekonominë e luftës së Rusisë dhe ndërsa bisedimet e paqes, të ndërmjetësuara nga Uashingtoni, kanë ngecur.
Nuk ishte menjëherë e qartë se nga vinin dronët e zbuluar në Finlandë, transmeton Telegrafi.
"Dronët kanë humbur rrugën në territorin finlandez. Po e trajtojmë çështjen shumë seriozisht", shkroi Ministri i Mbrojtjes, Antti Hakkanen në një postim në mediat sociale, duke shtuar se një hetim ishte duke vazhduar.
Të dielën në mëngjes, disa objekte të vogla, që lëviznin ngadalë, që fluturonin në lartësi të ulët u zbuluan mbi një zonë detare dhe në Finlandën juglindore, tha ministria në një deklaratë.
Një dron ra në tokë në veri të qytetit të Kouvolës dhe një tjetër në lindje të Kouvolës, shtoi ajo.
Forcat Ajrore Finlandeze kryen një mision identifikimi me një aeroplan luftarak F/A-18 Hornet, tha ajo. /Telegrafi/