Finalissima e planifikuar për datën 27 mars mes fituesit të Euro 2024, kombëtares së Spanjës dhe fituesit të Copa America, Kombëtares së Argjentinës, rrezikon të mos luhet.

Sipas mediumit COPE, Finalisima e shumëpritur midis Spanjës dhe Argjentinës rrezikon të anulohet këtë muaj.

Kanë vazhduar bisedime për të ndryshuar vendin e ndeshjes nga Doha e Katarit në Santiago Bernabeu të Real Madridit pas luftës së vazhdueshme në Lindjen e Mesme.

Pavarësisht se RFEF (Federata Mbretërore Spanjolle e Futbollit) arriti një marrëveshje me Madridin për të pritur ndeshjen në Bernabeu, Argjentina ka hezituar të japë dritën jeshile për të luajtur në stadiumin ikonik.

UEFA dhe CONMEBOL drejt vendimit: “Santiago Bernabeu” pritet të presë Finalissiman

Ndërkohë, ende nuk ka një marrëveshje midis RFEF dhe AFA (Federata e Futbollit të Argjentinës).

Spanja mendon se fituesit e Kupës së Botës 2022 nuk duan të luajnë në Finalissima në Bernabeu.

Ndryshe, Argjentina është fituese në fuqi e Finalissima-s, pasi ka mposhtur Italinë 3-0 në vitin 2022. /Telegrafi/

