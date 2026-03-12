UEFA dhe CONMEBOL drejt vendimit: “Santiago Bernabeu” pritet të presë Finalissiman
UEFA dhe CONMEBOL janë pranë një marrëveshjeje për organizimin e Finalissima 2025, ndërsa stadiumi Santiago Bernabeu duket kandidati kryesor për të pritur përballjen midis kampionëve të Euro 2024, Spanjës, dhe kampionëve të Copa America 2024, Argjentinës.
Ndeshja pritet të luhet më 27 mars, përveç ndryshimeve të mundshme në minutat e fundit.
Fillimisht, UEFA dhe CONMEBOL kishin planifikuar që ndeshja të zhvillohej në stadiumin Lusail në Katar, i njëjti ku u luajt finalja e Kupës së Botës 2022.
Megjithatë, Shoqata e Futbollit të Katarit njoftoi pezullimin e të gjitha turneve dhe garave në vend për shkak të paqëndrueshmërisë rajonale, duke i detyruar organet organizuese të rifillonin kërkimin e një vendi alternativ.
Midis alternativave, spikatuan Miami dhe Londra, të dyja me infrastrukturë të përshtatshme dhe qasje të lehtë për lojtarët që shumica luajnë në Evropë. Megjithatë, Miami u largua shpejt nga lista e preferencave, ndërsa Londra nuk mbeti opsioni kryesor. Kështu, Bernabeu është shfaqur si destinacioni më i favorshëm për këtë përballje të veçantë.
Finalissima, pasardhëse e ish-Kupës Artemio Franchi, përball kampionët e Evropës dhe Amerikës së Jugut në një ndeshje të vetme.
Edicioni i fundit u zhvillua në vitin 2022 në Wembley, ku Argjentina mundi Italinë, duke fituar titullin e parë të madh të turneut në epokën moderne, të promovuar bashkërisht nga UEFA dhe CONMEBOL.
Kjo ndeshje shërben edhe si një pikë referimi konkurruese disa muaj para eventeve të mëdha që vijnë në vitin 2026. /Telegrafi/