Filmohet për herë të parë një peshkaqen në ujërat e thella të Antarktidës
Shumë ekspertë kishin menduar se peshkaqenët nuk ekzistonin në ujërat e ftohta të Antarktidës përpara se një peshkaqen të futej me kujdes dhe për pak kohë të ishte në qendër të vëmendjes së një videokamere, tha këtë javë studiuesi Alan Jamieson.
Peshkaqeni, i filmuar në janar 2025, ishte një ekzemplar i konsiderueshëm me një gjatësi të vlerësuar midis tre dhe katër metrave, transmeton Telegrafi.
"Ne shkuam atje poshtë pa pritur të shihnim peshkaqenë sepse ekziston një rregull i përgjithshëm që nuk ka peshkaqenë në Antarktidë", tha Jamieson.
Kamera e operuar nga Qendra e Kërkimeve të Detit të Thellë Minderoo-UWA, e cila heton jetën në pjesët më të thella të oqeaneve të botës, ishte pozicionuar pranë Ishujve Shetland të Jugut pranë Gadishullit Antarktik.
Kjo është brenda kufijve të Oqeanit Antarktik, i njohur gjithashtu si Oqeani Jugor, i cili përkufizohet si nën vijën e gjerësisë jugore 60 gradë.
Peshkaqeni ishte 490 metra thellë, ku temperatura e ujit ishte pothuajse 1.27 gradë Celsius.
Jamieson, i cili është drejtori themelues i qendrës kërkimore me bazë në Universitetin e Australisë Perëndimore, tha se nuk mundi të gjente asnjë të dhënë për një peshkaqen tjetër të gjetur në Oqeanin Antarktik.
Peter Kyne, një biolog i ruajtjes në Universitetin Charles Darwin i pavarur nga qendra kërkimore, u pajtua se një peshkaqen nuk ishte regjistruar kurrë më parë kaq larg në jug.
“Ndryshimet klimatike dhe ngrohja e oqeaneve mund të jenë duke i shtyrë peshkaqenët drejt ujërave më të ftohta të Hemisferës Jugore, por kishte të dhëna të kufizuara mbi ndryshimet e diapazonit pranë Antarktidës për shkak të largësisë së rajonit”, tha Kyne. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com