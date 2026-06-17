Filmi "The Odyssey" thyen rekorde: Fitoi një milion dollarë në 24 orë, dhe në kinema vetëm një muaj më vonë
"The Odyssey" e Christopher Nolan nuk do të dalë për një muaj tjetër, por tashmë po thyen rekorde shitjesh në Mbretërinë e Bashkuar.
Konkretisht, Instituti Britanik i Filmit IMAX, ekrani më i madh britanik në pronësi dhe të menaxhuar nga Instituti Britanik i Filmit, dhe i vendosur në qendër të Londrës, njoftoi se u shitën 28,000 bileta në 24 orët e para, duke thyer rekordin e shitjeve të ditës së parë me një fitim total bruto prej 750,000 funtesh (867 mijë euro).
Ky lajm vjen pas katër shfaqjeve të fundjavës së parë që më parë u shitën në më pak se një orë gjatë gjithë vitit, duke përfshirë një shfaqje speciale në mesnatë që hapi fundjavën e shfaqjeve pa ndërprerje 24 orë në ditë.
Fitimet e filmit "The Odyssey" në ditën e hapjes në BFI IMAX e dyfishuan rekordin e mëparshëm të mbajtur nga "Dune: Part Two", i cili fitoi 366,000 funtesh (423 mijë euro) në 24 orët e para, dhe pothuajse katërfishuan filmin e mëparshëm të Nolan, "Oppenheimer", i cili fitoi 254,000 funte në të njëjtën periudhë (293 mijë euro).
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Në Shtetet e Bashkuara, “Odisea” theu gjithashtu rekorde kur biletat premium me format të madh dolën në shitje një vit më parë, në vitin 2025.
Në para-shitjen fillestare, u shitën gati 150,000 bileta dhe u mblodhën 3.4 milionë dollarë (2.9 milionë euro) në vetëm 24 orë, më e larta në katër vitet e fundit.
Kërkesa e lartë çoi në bllokimin e faqeve të internetit të shitjes së biletave dhe pritje që zgjatën më shumë se një orë, ndërsa në platforma si eBay, disa bileta u rishitën deri në 1,500 dollarë (1,293 euro).
Në kastin e aktorëve përfshihen: Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o dhe Charlize Theron.
"Odisea" është gjithashtu filmi i parë që është xhiruar tërësisht me kamera IMAX 70 mm. Premiera e filmit është planifikuar të bëhet më 17 korrik. /Telegrafi/