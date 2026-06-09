Filmi horror për të cilin të gjithë po flasin, fitoi miliona pavarësisht buxhetit të vogël fillestar
Është filmi horror për të cilin të gjithë po flasin.
Obsession ka dalë në kinema në fillim të këtij muaji dhe ka dominuar plotësisht arkat. Vetëm dy fundjavë pas publikimit, filmi i pavarur i drejtuar nga 26-vjeçari YouTuber Curry Barker ka fituar mbi 79.7 milionë dollarë në mbarë botën, sipas IMDb Pro dhe Box Office Mojo.
I financuar me një buxhet modest prej vetëm 750 mijë dollarësh dhe i xhiruar për 20 ditë, filmi ka gjeneruar tashmë më shumë se 100 herë koston e prodhimit. Kjo e bën atë një nga filmat më fitimprurës të viteve të fundit.
Edhe producenti ekzekutiv Jason Blum, një emër i njohur në zhanrin horror, ka thënë se ky është një rast i rrallë. Ai shkroi në X:
“Obsession është i vetmi film horror me shpërndarje të gjerë në histori që ka rritur të ardhurat në fundjavën e dytë në këtë nivel — 22.4 milionë dollarë, 30% më shumë se hapja. Kjo nuk ndodh në zhanrin horror”.
Historia ndjek romantikun e pashpresë Bear (Michael Johnston nga Teen Wolf) dhe shoqen e tij të fëmijërisë Nikki (Inde Navarrette nga Superman & Lois).
Megjithatë, kjo nuk është një histori e zakonshme dashurie. Bear blen një lodër mbinatyrore të quajtur One Wish Willow, e cila supozohet se plotëson një dëshirë nëse thyhet.
Duke e përdorur për ta bërë Nikki të dashurohet me të, Bear shpejt zbulon se fitimi i zemrës së saj vjen me një çmim të errët dhe të frikshëm.
“Kur e bëmë Obsession, nuk e dinim fare çfarë do të ndodhte,” tha Curry në një intervistë me video javën e kaluar. “Si drejtues i projektit, u duhej t’u thosha njerëzve: ‘Kjo do të jetë e madhe, duhet të keni durim një vit, sepse do të bëhet diçka speciale.’ Por në të vërtetë, nuk e dija as vetë… Ishte e pabesueshme kur hymë në TIFF.”